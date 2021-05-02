شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات باتحاد الكرة تدرس طعن ربيع ياسين وإمام عاشور اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة وجود ربيع ياسين المدير الفني لبتروجت، في مدرجات ملعب بتروسبورت، خلال لقاء فريقه مع وادي دجلة في ربع نهائي الكأس و التى انتهت بفوز بتروجت بهفين مقابل هدف.

وقال رئيس لجنة التظلمات: «عقوبة ربيع ياسين تتيح له التواجد فى المدرجات فقط دون النزول نهائيا أرض الملعب».



ولفت إلى أن لجنة التظلمات تناقش تظلم ربيع ياسين اليوم على عقوبته، بجانب تظلم الزمالك على عقوبة إيقاف إمام عاشور و5 ناشئين.



وختم الشوربجي :«قد تصدر اللجنة قرارا نهائيا بعد الاجتماع، أو يتم إرجاء القرار لجلسة أخرى، وفقًا لرؤيتها».

وكانت لجنة الانضباط، قد أصدرت قرارا بمنع ربيع ياسين من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 شهور وتغريمه 200 ألف جنيه، على خلفية أزمة انسحاب منتخب الشباب من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا.

