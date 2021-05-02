شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق فالنسيا نظيره برشلونة مساء اليوم على ملعب المستايا، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

ينطلق اللقاء في التاسعة مساء اليوم الأحد وينقل عبر قنوات بين سبورت الرياضية المالك الحصري لمباريات الدوري الإسباني وبالتحديد على قناة بين سبورت 1 بريميم

وأعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، 23 اسما لمواجهة فالنسيا في إطار الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة غياب مارتن براثوايت وأنسو فاتي وفيليب كوتينيو بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن- نيتو

الدفاع: سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه – رونالد أوارخو – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – سيرجي روبرتو – صامويل أومتيتي – فيربو جونيور – أوسكار مينجويزا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – ميرالم بيانيتش – ريكي بويج – بيدري – ترينكاو – ماتيوس – فيرنكي دي يونج – ألكاس موريبا – أرناو تيناس

الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – عثمان ديميبلي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة «من 33 مباراة» بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر «76 نقطة من 34 مباراة» وبينهم ريال مدريد الثاني «74 نقطة من 34 مباراة».

وسيغيب رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة عن اللقاء بسبب إيقافه مباراتين لطرده في مباراة غرناطة.