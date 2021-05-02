شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس توقيع عقوبات على محمد شريف بسبب فيديو «الشيشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس إدارة الأهلي توقيع عقوبة على هداف الفريق محمد شريف بعد فيديو «الشيشة» الأخيرة والذي تسبب في حالة من الغضب داخل الجهاز الفني وإدارة النادي.

وقالت مصادر داخل الأهلي لـ«المصري اليوم» إن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق قرر توقيع عقوبة على اللاعب ورفعها لمجلس الإدارة، مع تعنيفه وتحذيره من تكرار التواجد في تلك الأماكن، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية وانتشار فيروس كورونا والتأكيد على اللاعبين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.

وأضافت المصادر أن عبدالحفيظ حذر شريف من تكرار الواقعة وتوقيع عقوبات أشد في المرة المقبلة، كما طالبه بحذف الفيديو وعدم تكرار الواقعة.

وكان «شريف» قد نشر فيديو يظهر خلاله جالسًا بجانب صديقه الذي يدخن «الشيشة»، وهو ما تسبب في تعرض اللاعب للانتقادات بسبب جلوسه برفقة أصدقائه، وهو ما يخالف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

واضطر شريف مع الهجوم عليه لحذف لفيديو، وظهر في العزومة التي تواجد بها محمد شريف كل من محمد مجدي أفشة وأيمن أشرف، إلا أن الثنائي لم يظهرا في الفيديو المتداول.