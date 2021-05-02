شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى الأهلي من تصريحات والد مروان محسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أثارت تصريحات ثروت محسن، والد اللاعب مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال ثروت محسن في مداخلة هاتفية إذاعية: «مشفتش ابنى من أول رمضان بسبب المباريات والمعسكرات، وهو الفترة الأخيرة يشارك كبديل في المباريات».

وأكمل والد مروان محسن: «عدم مشاركة مروان في المباريات الأخيرة بشكل أساسى يرجع لوجهة نظر الجهاز الفني، ومستوى الأهلى أمام الجونة لم يكن جيداً، عارف أن الإصابات وضغط المباريات السبب، بس بعض اللاعيبة معملوش حاجة مثلا محمد شريف عمل ايه امبارح».

وعلمت«المصري اليوم» أن تصريحات والد مروان محسن تسببت في غضب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وطلب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة حل الأزمة، حتي لا تتفاقم داخل الفريق.

وحذر سيد عبدالحفيظ مروان محسن من تكرار تصريحات والده مرة أخرى، وطلب منه تقديم اعتذار، وحذره من تكرار الأمر حتي لا يتعرض اللاعب لعقوبة داخل النادي الأهلي.