شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى الأهلي من تصريحات والد مروان محسن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أثارت تصريحات ثروت محسن، والد اللاعب مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقال ثروت محسن في مداخلة هاتفية إذاعية: «مشفتش ابنى من أول رمضان بسبب المباريات والمعسكرات، وهو الفترة الأخيرة يشارك كبديل في المباريات».
وأكمل والد مروان محسن: «عدم مشاركة مروان في المباريات الأخيرة بشكل أساسى يرجع لوجهة نظر الجهاز الفني، ومستوى الأهلى أمام الجونة لم يكن جيداً، عارف أن الإصابات وضغط المباريات السبب، بس بعض اللاعيبة معملوش حاجة مثلا محمد شريف عمل ايه امبارح».
وعلمت«المصري اليوم» أن تصريحات والد مروان محسن تسببت في غضب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وطلب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة حل الأزمة، حتي لا تتفاقم داخل الفريق.
وحذر سيد عبدالحفيظ مروان محسن من تكرار تصريحات والده مرة أخرى، وطلب منه تقديم اعتذار، وحذره من تكرار الأمر حتي لا يتعرض اللاعب لعقوبة داخل النادي الأهلي.