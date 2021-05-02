شكرا لقرائتكم خبر عن «مقلد»: المنشآت الرياضية بداية الاستثمار الناجح فى مصر والبداية استاد الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور مصطفى مقلد خبير التسويق والاستثمار الرياضي، إن البنية التحتية من المنشآت الرياضية سواء الاستادات أو الصالات الرياضية أو الملاعب المفتوحة أو المجمعات الرياضية تمثل الركيزة الأساسية للاستثمار في الرياضة فجميع الأهداف التي يسعي اليها الاستثمار الرياضي بأنواعه المختلفة لا يمكن تحقيقها بدون المرافق الرياضية المناسبة لتنفيذ الأنشطة من المباريات والفاعليات والبطولات والممارسة الرياضية المجتمعية واكتشاف المواهب والأكاديميات إلى أخره من الأعمال الرياضية التي تعتمد في الأساس على الإمكانيات المتاحة في مكان تنفيذ خطة النشاط المستهدفة مثل ستاد الأهلى الذي أعلن عن انشائه مؤخرا.

وأوضح مقلد أن تخطيط الإنشاءات الرياضية من أهم التحديات الرياضية وذلك لطبيعة وأهمية الإنشاءات وميزانياتها الضخمة والمخطط المستهدف وهي البند الأهم في استراتيجية الرياضة من حيث اختيار التوزيع المناسب للإنشاءات ونوع الأنشطة الخاصة بها ومدة التنفيذ والميزانيات المخصصة لتنفيذ البنية التحتية الرياضية في إطار الأهداف المطروحة لخطة النشاط الرياضي التي تستهدفها المؤسسة المالكة والمنفذة للمشروع الإنشائي.