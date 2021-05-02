شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة جلسة رئيس الزمالك مع محمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة وجود جلسة ودية بين اللواء عماد عبدالعزيز رئيس القلعة البيضاء مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأكد المصدر أن كل ما أثير غير صحيح ولم يتم الاتفاق أو الترتيب من الأساس على عقد أي جلسة بين الطرفين.

وأشار المصدر إلى أن محمود الخطيب إذا ما أراد عقد جلسة مع رئيس الزمالك سيتواصل معه هاتفيًا ولكن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق.

وشدد على أن رئيس الزمالك لم يتلق أي اتصال من قريب أو من بعيد من محمود الخطيب أو أي مسؤول أهلاوي للترتيب لعقد اجتماع بين الطرفين في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الأهلي يوم 10 مايو المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان لقاء القمة الأخير بين الفريقين قد انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق بيراميدز مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.