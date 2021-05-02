شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة جلسة رئيس الزمالك مع محمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة وجود جلسة ودية بين اللواء عماد عبدالعزيز رئيس القلعة البيضاء مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وأكد المصدر أن كل ما أثير غير صحيح ولم يتم الاتفاق أو الترتيب من الأساس على عقد أي جلسة بين الطرفين.
وأشار المصدر إلى أن محمود الخطيب إذا ما أراد عقد جلسة مع رئيس الزمالك سيتواصل معه هاتفيًا ولكن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق.
وشدد على أن رئيس الزمالك لم يتلق أي اتصال من قريب أو من بعيد من محمود الخطيب أو أي مسؤول أهلاوي للترتيب لعقد اجتماع بين الطرفين في الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الأهلي يوم 10 مايو المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.
وكان لقاء القمة الأخير بين الفريقين قد انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات بطولة الدوري.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق بيراميدز مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.