شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على موعد مع «التاريخ» أمام مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظر عشاق محمد صلاح اليوم تحقيقه لرقم تاريخي لم يحدث منذ 100 عام في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فإذا سجل محمد صلاح هدفًا في مباراة اليوم، سيصبح محمد صلاح أول لاعب في نادى ليفربول يسجل على «أولد ترافورد» في مباراتين هناك بموسم واحد منذ الإنجليزي هارى تشامبرز قبل 100 عام، حسب ما ذكرته شبكة ليفربول.

وكان صلاح قد سجل هدفين في أخر مباراة جمعت الفريقين في يناير الماضي في كأس الاتحاد الإنجليزي على أولد ترافورد، وانتهت المواجهة بفوز اليونايتد 3-2.

كما أنه ينافس هذا الموسم على لقب هداف الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الوصافة في جدول ترتيب الهدافين برصيد 20 هدف، خلف الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الذي أحرز 21 هدف هذا الموسم.

وحصد صلاح لقب الهداف مرتين متتاليتين في البريميرليج في موسمه الأول معهم بـ 32 هدفًا، ثم 22 هدفًا في الموسم الثاني.

يذكر أن ليفربول يقع في المركز السادس بواقع 54 نقطة، ويأمل في الفوز على المانيو ليقترب من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حيث يبعد 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

بينما يحتل مانشستر يونايتد وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة من 33 مباراة، بفارق 13 نقطة من المتصدر مانشستر سيتي، ويسعى اليونايتد إلى الحصول على نقاط المباراة الـ3.