شكرا لقرائتكم خبر عن هل يدق مانشستر يونايتد المسمار الأخير في نعش «الحلم الأوروبي» لـ ليفربول؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف مانشستر يونايتد غريمه اللدود ليفربول على أرضية ملعب أولد ترافورد، وذلك في قمة مباريات الجولة 34 من عُمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع بقاء خمس مباريات متبقية، فإن تجنب الهزيمة سيضمن أن ينهي يونايتد موسم 2020/21 متقدمًا على فريق المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

حتى مع مراعاة هذا الموسم المجنون والمكثف وراء الأبواب المغلقة، فإن ذلك يمثل تقدمًا كبيرًا للمدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحُمر.

الآن، لدى يونايتد فرصة لتوجيه ضربة قوية لفرص ليفربول في إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع إحكام قبضته على المركز الثاني.

وقدم مانشستر يونايتد أداءً مثيراً في الشوط الثاني ضد روما في نهاية الاسبوع حيث شارك لاعبون أمثال إدينسون كافاني وبرونو فرنانديز وبول بوجبا ولوك شو بشكل كبير في اللقاء.

لقد تغلبوا على الفريق الإيطالي بسهولة نسبية، بنتيجة 6-2 في مباراة الذهاب من نصف نهائي الدوري الأوروبي.

بينما لم يفز ليفربول في مبارياته الثلاث الأخيرة وهو في حاجة ماسة إلى النقاط الثلاث عندما يزور أولد ترافورد يوم الأحد.

وفيما يلي قمنا بتحليل موقف ليفربول من التأهل لدوري الأبطال الموسم المُقبل مقارنة بالآخرين.

المباريات المُتبقية لـ ليفربول:

مانشستر يونايتد (خارج الأرض) ، ساوثهامبتون (داخل الأرض) ، وست بروميتش ألبيون (خارج أرضه) ، بيرنلي (داخله) ، كريستال بالاس (على أرضه).

على الورق، بعد رحلة ليفربول إلى أولد ترافورد اليوم الأحد، من المفترض أن يسعى الريدز إلى جمع أكبر عدد من النقاط من مبارياتهم الأربع المتبقية.

ومع ذلك، في المباريات العشر التي خاضها الريدز ضد آخر ست فرق في جدول الدوري حتى الآن، فازوا في مباراتين فقط - كلاهما ضد شيفيلد يونايتد الهابط.

قام فريق الريدز أيضًا بالتعادل في خمس من تلك المباريات وجمع 11 نقطة فقط من 30 نقطة متاحة.

وبينما قد يكون هناك مشجعون يعودون إلى ملعب أنفيلد في مباراة اليوم الأخير ضد بالاس، فإن أحلام ليفربول الأربعة الأولى قد تكون قد انتهت في تلك المرحلة.

المباريات المُتبقية لتشيلسي: مانشستر سيتي (خارج أرضه)، أرسنال (على أرضه)، ليستر سيتي (على أرضه)، أستون فيلا (خارج أرضه).

لم يتبق أمام تشيلسي سوى 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فريق توماس توخيل لديه أيضًا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

كما أن البلوز، على الورق، لديه أيضًا أصعب مباراة مشتركة بين جميع الأندية في السباق للمراكز الأربعة الأولى، حيث من المقرر أن يواجهوا ثلاثة فرق حاليًا في المراكز العشرة الأولى.

على الرغم من أن سيتي ربما يكون قد فاز بالفعل باللقب بحلول الوقت الذي يستضيف فيه بتشيلسي في ملعب الاتحاد، في حين أن مباراة الدوري أمام ليستر لم يتم إعادة ترتيبها بعد.

لكن نتائج تشيلسي ضد فرق في المراكز العشرة الأولى منذ تعيين توخيل كانت رائعة، حيث حصدوا 14 نقطة من ست مباريات.

المباريات المُتبقية ليستر سيتي: نيوكاسل (على أرضه)، مانشستر يونايتد (خارج أرضه)، تشيلسي (على أرضه)، توتنهام (خارج الأرض).

ومع ذلك، فإن الأمل بالنسبة للثعالب هو أنه إذا حصلوا على أكبر عدد من النقاط من مبارياتهم الثلاث المقبلة، فسيكون مصيرهم بأيديهم.

بينما يأمل فريق رودجرز أيضًا في تجنب انهيار نهاية الموسم مثل العام الماضي، عندما وصلوا إلى المراكز الأربعة الأولى قبل اليونايتد في اليوم الأخير من الموسم.

المباريات المُتبقية وست هام: بيرنلي (خارج أرضه) إيفرتون (على أرضه)، برايتون (خارج أرضه)، وست بروميتش (خارج أرضه)، ساوثهامبتون (على أرضه).

ستكون المباراة ضد إيفرتون اختبارًا صعبًا حيث يتنافس الفريقان على أوروبا. ومع ذلك، بصرف النظر عن تلك المباراة ضد البلوز، فإن مبارياتهم الأربع الأخيرة أكثر ملاءمة.