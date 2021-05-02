شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قمة اليوم: تاريخ مواجهات ليفربول ضد مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية اليوم ديربي مثير بين مانشستر يونايتد وليفربول، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

بدأت المنافسة بين ليفربول ومانشستر يونايتد منذ أكثر من 120 عاما، وتعرف بأسم «دربي الشمال الغربي»، ويرجع جذور الصراع بينهما إلى نزاع بين المدينتين ليفربول ومانشستر في القرن التاسع عشر، بسبب رصف أهالي مانشستر قناة ملاحية بديلة لميناء ليفربول الشهير، وأثار ذلك غضب أهالي ليفربول.

حصد نادي مانشستر يونايتد 66 بطولة خلال تاريخه العريق، وعلى الجانب الآخر حقق ليفربول 64 لقب.

ويرصد لكم «المصري اليوم» تاريخ مواجهات الفريقين:

لعبت أول مباراة بين الثنائي عملاقي إنجلترا، في 28 ابريل 1894، وانتهت بفوز ليفربول بثنائية نظيفة.

واجها بعضهما 209 مرة، فاز اليونايتد في 82 مباراة، وحقق الفوز ليفربول في 68 مباراة، وسيطر التعادل في 59 مواجهة.

سجل الريدز 264 هدفًا في شباك الشياطين الحمر، بينما دخل مرماه 281 هدفًا.

يتفوق الليفر على منافسه التقليدي في دوري أبطال أوروبا حيث فاز عليه مرة وتعادل مرة أخرى ولم يهزم أبدًا.

كما أنه على مستوى الألقاب، حصد ليفربول 6 ألقاب في التشامبيونز ليج، بينما حققه المانيو ثلاث مرات فقط.

وكان أكثر لاعب مشاركة في لقاءات الفريقين هو الويلزي ريان جيجز لاعب مان يونايتد السابق، والأكثر تسجيلًا هو ستيفين جيرارد لاعب ليفربول.

وعن أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين، فكانت فوز ليفربول على مان يونايتد 7-1 في 12 أكتوبر 1895.

وانتهت أخر مباراة جمعت بين الفريقين في يناير الماضي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوز الشياطين الحمر على الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين لليفر، أحرزهما الملك المصري محمد صلاح، وأخر مباراة في الدوري انتهت بالتعادل السلبي.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة من 33 مباراة، بفارق 13 نقطة من المتصدر مانشستر سيتي، ويسعى اليونايتد إلى الحصول على نقاط المباراة الـ3.

بينما يقع ليفربول في المركز السادس بواقع 54 نقطة، ويأمل في الفوز على المانيو ليقترب من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حيث يبعد 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.