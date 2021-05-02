شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان وصيفاً مؤقتاً في «الكالتشيو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات نادي ميلان الإيطالي وصيفاً مؤقتاً في «الكالتشيو»، بعدما حل ثانياً في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عقب فوزه السبت 2 - صفر على نادي بنيفنتو المهدد بالهبوط، وذلك في إستاد سان سيرو بفضل هدفين من هاكان شالهان أوجلو وتيو هرنانديز.

وكان فريق المدرب ستيفانو بيولي تحت ضغط للخروج بنتيجة إيجابية بعد هزيمتين متتاليتين أمام ساسولو ولاتسيو، وسجل هدفاً في كل شوط ، ليحقق فوزاً مستحقاً زاد من متاعب الضيوف.

وارتقى ميلان مؤقتاً إلى المركز الثاني برصيد 69 نقطة قبل أن يخوض أتلانتا (68 نقطة) ونابولي (66) ويوفنتوس (66) مبارياتهم، واستمر بنيفنتو بعيداً عن الانتصارات للمباراة السادسة على التوالي، وبقي فريق المدرب فيليبو إنزاجي في المركز 18 برصيد 31 نقطة.

(رويترز)