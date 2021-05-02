الدوري الاميركي للمحترفين: دالاس خامس الغربية على حساب ليكرز بقيادة دونتشيتش

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لوس انجليس : حقق السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش "تريبل دابل" مع 31 نقطة، 20 تمريرة حاسمة و12 متابعة ليقود دالاس مافريكس الى فوز مثير 125 124 على واشنطن ويزاردز السبت، ويرتقي الى المركز الخامس على حساب حامل اللقب لوس انجليس ليكرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وكانت هذه "تريبل دابل" الاولى لدونتشيتش (22 عامًا) منذ 15 آذار/مارس ليقود مافريكس الى انتصاره السادس في آخر سبع مباريات.

وقال ريك كارلايل مدرب دالاس بعد الفوز "الجميع يتوقع هذه العظمة منه كل ليلة. فكرّوا فقط في ذلك، إنه في سن الثانية والعشرين وهناك هذا الكم من التوقعات منه كل ليلة. لكنه لاعبٌ رائعٌ".

وتابع "يقوم بعمل رائع لتحمّل واستيعاب كل ذلك".

سجل دوريان فيني سميث الثلاثية الحاسمة بتمريرة من دونتشيتش قبل تسع ثوانٍ من النهاية امام زهاء 4300 متفرج سُمح لهم بالتواجد في "أميريكان ايرلاينز سنتر" في تكساس مع استمرار القيود بسبب جائحة فيروس كورونا.

أنهى فيني سميث المباراة مع 22 نقطة، مقابل 17 للالكاني ماكسي كليبر و16 لتيم هارداواي لصالح مافريكس الذي حقق انتصاره الـ36 هذا الموسم مقابل 27 هزيمة.

من جانب الخاسر، لم يساهم سجل راسل ويستبروك القياسي هذا الموسم مع 42 نقطة من تجنيب ويزاردز الخسارة الثانية في آخر 12 مباراة.

سجل دونتشيتش ثنائية قبل 34 ثانية معادلا 122 122. وأعاد برادلي بيل الذي أنهى اللقاء مع 29 نقطة التقدم للضيوف مع رميتين حرتين قبل 26 ثانية قبل أن يمرر دونتشيتش الكرة لفيني سميث الذي سجل الثلاثية الحاسمة.

وباءت محاولة ثلاثية لبيل بالفشل في آخر ثانيتين كانت لتهدي الفوز لفريقه.