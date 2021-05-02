شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدافع عن 94 يوماً على عرش صدارة الدوري أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك تحديا جديدا فى الدوري العام، عندما يلتقى نظيره بيراميدز باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر المسابقة، حيث يرغب أبناء ميت عقبة في ضرب عدة عصافير بحجر واحد، من خلال العودة إلى طريق الانتصارات، والحفاظ على صدارة الدوري العام فى ظل ملاحقة الأهلي.

94 يوماً على قمة الدورى

اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب أندية الدوري العام، بعدما فاز على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما يوم 28 يناير الماضي، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى العام، مستغلاً سفر الأهلي إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية، ومنذ ذلك التاريخ أى قبل 94 يوماً، لم يتخلى الأبيض عن قمة الدورى، وهو ما سيسعى للحفاظ عليه أمام بيراميدز، خاصة أنه فى حالة خسارة الزمالك سيكون مهدداً بفقدان القمة فى حالة فوز الأهلي على غزل المحلة غداً.

استعادة الثقة

تذبذبت نتائج فريق الزمالك خلال الفترة الماضية بين التعادل والفوز أو الهزيمة، فلا يلبث الفارس الأبيض أن يحقق فوزاً صعباً في مباراة حتى يتعرض لتعادل أو هزيمة مفاجأة تدخله في حسابات معقدة مع غريمه التقليدي، كان أبرزها الخسارة من الأهلي رغم أن الزمالك كان المرشح الأقرب للفوز، وكذلك السقوط في فخ التعادل مع المقاولون العرب، وسيسعى الزمالك لاستعادة الثقة من خلال الفوز على بيراميدز وحصد ثلاث نقاط ثمينة.

تأكيد الثقة فى عواد

من المقرر أن يعتمد الزمالك على محمد عواد في حراسة العرين الأبيض أمام بيراميدز، بعد إصابة أبو جبل بكورونا وتعرض جنش للإصابة، وهي مخاطرة إجبارية خاصة وأن عواد بعيد عن المشاركة منذ فترة طويلة، وفي حالة خروجه بشباك نظيفة ستكون تلك المباراة دافعاً قوياً لحارس مرمى الزمالك، وربما تغيير من ترتيب الحراس في القلعة البيضاء.

تاريخ المواجهات ينحاز للزمالك

دائمًا تشهد مواجهات الزمالك وبيراميدز قوة وندية بين الطرفين، إلا أن الفارس الأبيض يتفوق فى معظم الأحيان، حيث تقابل الفريقان في 11 مباراة من قبل، حقق الزمالك الفوز في 7 لقاءات، وفاز بيراميدز في لقائين، وتعادلا في مباراتين.