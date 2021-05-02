شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يعتذر عن المشاركة فى الدورة المؤهلة لطوكيو ببلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، عن المشاركة فى الدورة العالمية التى تقام فى الفترة من 4 إلى 9 مايو الجارى ببلغاريا، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وكان من المقرر مشاركة الثنائي ندى مدنى وفتحى طارق لاعبى المنتخب إلا أن عدم الانتهاء من إجراءات السفر الخاص بالدورة المؤهلة أدى إلى الاعتذار عن المشاركة بها.

ويقيم اليوم نادى الطالبية حفلا لتكريم لاعبى المنتخب ممن نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ونجح كل من سمر حمزة و ايناس خورشيد وعبد اللطيف منيع و هيثم فهمى و محمد مصطفى ومحمد إبراهيم كيشو الى أولمبياد طوكيو من خلال الدورة المؤهلة التى أقيمت بتونس الشهر الماضى.

وعقد وزير الرياضة جلسة مع لاعبى المنتخب محمد إبراهيم كيشو، هيثم فهمي، محمد مصطفى، وعبد اللطيف منيع"، بحضور ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية، وشريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية، ورئيس اتحاد المصارعة عصام نوار، ونائبه محمد محمود، والدكتور محمد الكردى مساعد الوزير، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير، للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الفترة المقبلة استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية. تم خلالها الاتفاق على تقديم الخطة التدريبية الكاملة لهم، وجميع احتياجاتهم إلى اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، للتنسيق والمتابعة مع اتحاد المصارعة، فى تنفيذها، إضافة إلى توفير زملاء تدريب لهم من لاعبى المنتخب فى نفس الأوزان للتدرب معهم وفق التوقيتات التى سترد بالخطة التدريبية.