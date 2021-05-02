شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب تقريرا عن مباريات الغزل فى المحلة بعد "قاضية" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشاهد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، ملخصا تم تجهيزه من قبل جهازه المعاون عن مباريات غزل المحلة على أرضه قبل مباراة الفريقين التى ستقام فى الدورى.

ويرغب موسيماني فى استكشاف الفريق المحلاوى، خاصة حينما يلعب على أرضه، بعدما نما إلى علمه أن المحلة يقدم عروضا قوية أمام أى فريق يلعب معه فى المحلة.

ويتميز غزل المحلة بالندية والشراسة على ملعبه، خاصة حينما يواجه فريقا كبيرا، فقد قدم مباراة قوية أمام الزمالك يوم 2 فبراير الماضي وفاز عليه بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما في الجولة 11 لبطولة الدوري المصري.

الزمالك تقدم على غزل المحلة بهدف فرجاني ساسى فى الدقيقة 69 واستطاع غزل المحلة العودة وأحرز هدف التعادل فى الدقيقة 77 عن طريق «عبده يحيى» قبل أن يفوز المحلة بهدف على طريقة "القاضية مُمكن" سجله خالد الأخميمى فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ويرغب موسيماني في الوقوف على مواطن القوة في الفريق المحلاوي وعناصر الخطورة فيه قبل مواجهة الغد التى ستقام في الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري.

ويتطلع الأهلي لأستعادة نغمة الإنتصارات في مباراة الغزل غداً بعد التعادل مع الجونة أمس الأول بهدف لمثله في الدوري.