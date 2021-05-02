شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام المصرى وسامى لمنتخب اليد بعد التعافى من كورونا واستمرار إيجابية ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم ثنائى النادى الأهلى إبراهيم المصرى وعمر سامى إلى معسكر منتخب مصر لكرة اليد بعد التعافى من فيروس كورونا، وثبوت سلبية مسحتهما استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 .

بينما استمرت إيجابية عينة عمر ياسين لاعب فريق الأهلى أيضا مما أدى لعدم انضمامه للمنتخب مثل زميليه المصرى وسامى .

وتسببت إصابة إبراهيم المصرى بفيروس كورونا فى تقديم نادى الزمالك شكوى ضد الأهلى فى اتحاد اليد نظرا لمشاركته فى نهائى كأس مصر مصابا بالفيروس .

كما تقرر استمرار معسكر منتخب مصر الأول لكرة اليد المقام حاليا بالقاهرة إلى يوم 6 مايو الجارى استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، فيما استمر تواجد اللاعبين المحترفين فى المعسكر حتى آخر يوم فى الأسبوع الدولى للعودة إلى مشاركتهم الأوروبية.

ويتولى أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، ومعه عاصم السعدنى المشرف على المنتخب، ومؤمن صفا عضو اللجنة، الانتهاء من خطة إعداد المنتخب للأولمبياد، مع وضع برنامج المعسكرات الخارجية.

وانطلق معسكر منتخب كرة اليد يوم 26 أبريل الماضى عقب الانتهاء من المنافسات المحلية بفرز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى وتتويج الزمالك بلقب دورى المحترفين قبلها.