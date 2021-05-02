شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبي.. مصطفى كمال من دكة الأهلى إلى مدرب حراس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة فى عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة، إلا أن أسماءهم تظل راسخة وصامدة فى أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم فى الذود عن مرماهم والاستبسال فى تقديم أفضل مستوى فنى لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبى فى تاريخ الرياضة .

نتحدث اليوم عن مصطفى كمال حارس مرمى الأهلي الأسبق، الذي يُعد واحداً من أبناء القلعة الحمراء، ويمتلك مصطفى كمال مسيرة متوسطة خلال تجربته بالأهلي بعدما أعتزل عمل مدرباً لحُراس المرمى في الأهلي وأكثر من نادً أخر، أبرزها أيضاً الزمالك، حيث عمل ضمن جهاز إيهاب جلال في تدريب الزمالك.

ويُعد مصطفى كمال أحد ناشئي الأهلي في بداية التسعينات وحصد مع المنتخب الأوليمبي الميدالية الذهبية لبطولة الألعاب الأفريقية 1995 مع الهولندي رود كرول حيث كان الحارس الأساسي للمنتخب وقتها.

لم يحظى مصطفى كمال بفرصة المشاركة طويلاً مع النادي الأهلي، حيث جلس إحتياطياَ لأحمد شوبير منذ تصعيده إلى الفريق الأول ثم جلس إحتياطياَ لعصام الحضري.

وعقب رحيله عن الأهلي لعب مصطفى كمال لعدة أندي محلية أبرزها القناة والمعادن وانبي والإنتاج الحربي، قبل أن يختتم مشواره الكروي مع مصر المقاصة.

وعمل مصطفى كمال في إدارة شئون اللاعبين بالمقاصة ثم عمل مدرباً لحراس المرمى في أكثر من نادً أبرزهم الأهلي، والزمالك وإنبي والمقاصة.