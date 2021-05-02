شكرا لقرائتكم خبر عن لدغات رمضان وغزوات تراورى وقذائف دونجا ..أوراق بيراميدز الرابحة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عادة ما تشهد مواجهات الزمالك وبيراميدز حالة من الإثارة والندية، نظرًا لأن قائمة الفريقين تعج بالعديد من النجوم والأسلحة القادرة على قلب النتيجة وتحقيق المفاجآت فى أى وقت وهو ما يجعل المباراة خارج التوقعات.

ويلتقى الزمالك وبيراميدز الليلة ضمن منافسات الأسبوع الـ19 بالدورى، ويدخل الأبيض محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، فيما يسكن بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز للاستمرار فى المنافسة على درع الدورى حيث مازال المشوار طويلا.

بيراميدز حشد جميع أسلحته لمواجهة الزمالك وعلى رأسها الرباعى رمضان صبحي وعبد السعيد ونبيل دونجا وايريك تراورى، بعدما كان قد أراح الثلاثى شريف إكرامى ورمضان صبحى والسعيد فى المباراة السابقة أمام نامونجو التنزانى فى الكونفدرالية الأفريقية.

رمضان صبحى

أهم لاعبى بيراميدز فى الوقت الحالى، ويمتلك إمكانيات بدنية وفنية عالية تجعله دائما قادر على صناعة الفارق، بجانب امتلاكه للعديد من الحلول السحرية التى تجعل أى فريق لا يأمن لدغاته.

عبد الله السعيد

يعد العقل المفكر لبيراميدز فى مبارياته، ويعتمد عليه المدير الفنى كحلقة وصل بين الوسط والمهاجمين، خاصة أن اللاعب يجيد الربط بين اللاعبين وينجح فى صناعة الفرص بالإضافة إلى إحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة للفريق .

إيريك تراورى

تراورى من اللاعبين الذين يمتلكون المهارة الخاصة وبناء الهجمات من الخلف للإمام بالإضافة إلى إحرازه للعديد من الأهداف ، لذا فإن المدير الفنى يعتمد عليه كثيرا فى بناء الهجمات بالإضافة لدوره الدفاعى مع زملائه داخل صفوف الفريق.

دونجا

نبيل عماد دونجا صاحب المجهود الوفير والرئات الثلاث فى وسط الملعب، والذى يقوم بالربط بين خطىّ الدفاع والهجوم بجانب تسديداته القوية من خارج حدود منطقة الـ18.