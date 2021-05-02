شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعيد الأساسيين فى مباراة الأهلى أمام المحلة لعلاج أخطاء الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عودة اللاعبين الأساسيين لقائمة مباراة فريقه ضد غزل المحلة غدا، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري العام لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقعت الفترة الأخيرة لغياب المجموعة الأساسية وكلفت فريقه خسارة 5 نقاط فى مباراتي سموحة والجونة.

ويفكر موسيماني فى إعادة بدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف للمشاركة الأساسية في مباراة غزل المحلة، لاسيما بعد جاهزية الثلاثي ولكن يحدد الجهاز الطبي موقف أيمن من المشاركة في مباراة الفلاحين اليوم أو تأجيل الدفع به حتى مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الخميس المقبل.

ووجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي انتقاداً للاعبي الفريق عقب مباراة الجونة التى انتهت بالتعادل 1/1 الجمعة بسبب التمركز الخاطئ في الكرات الثابتة، وعدم فرض رقابة صارمة على لاعبي الخصم خلال تنفيذ الكرات الثابتة.

وأبدى المدير الفني للأهلي غضبه من تسجيل الجونة هدف التعادل أمس في الدقائق الأخيرة من مباراة الأمس، خاصة وأن الهدف الذي سجله الفريق الساحلي جاء من كرة ثابتة، وسبق أن طالب المدير الفني للأهلي لاعبه بالتعامل الجيد مع مثل هذه الكرات.

وقال موسيماني للاعبي الفريق عقب مباراة الجونة في تصريح مُقتصب، "لقد حذرت كثيراً من مثل هذه الكرات.. وطالبت الجميع بالتعامل معها بشكل جيد.. هذا أمر مرفوض".