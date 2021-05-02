شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخسر جهود محمد عادل ويستعيد فخر الدين بن يوسف أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمد عادل، لاعب وسط الإسماعيلى، عن مباراة الفريق أمام الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل فى الأسبوع الــ20 من بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير والذى انتهى بانتصار الدراويش بثنائية دون رد. وفى المقابل يستعيد الدراويش جهود فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق فى مواجهة الجونة بعد غيابه عن مباراة الإنتاج الحربى بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة المصرى البورسعيدى.

من جهته، حرص إيهاب جلال، المدير الفنى، على الاتصال بالمدرب العام حمد إبراهيم عقب مباراة الإنتاج الحربى ضمن فعاليات مسابقة الدورى العام المصرى، وحرص جلال على تقديم التهنئة على الفوز وتقديم أداء قوى على مدار شوطى المباراة، كما أثنى على أداء اللاعبين على مدار شوطى اللقاء والإدارة الفنية الجيدة من المدرب العام حمد إبراهيم.

يذكر أن الدراويش قد حقق فوزا غاليا على نظيره الانتاج الحربى ارتفع رصيد الفريق للمركز الخامس عشر برصيد ١٧ نقطة .

ومن جانبه أشاد حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلى بالمجهود الجبار الذى بذله اللاعبين فى أعقاب الانتصار على الإنتاج الحربى بثنائية دون در. وقال حمد :”اللاعبون كانوا على قدر الثقة الملقاه على عاتقهم ونجحو فى إزاحة فريق قوى يعانى مثلنا”.

وأضاف، ”أسوأ شىء هو غياب المدير الفنى إيهاب جلال ونتمنى عودته سريعا لقيادة الفريق”.

وأتم حديثه، ”مع اكتساب مزيد الثقة ستظهر بصمات الجهاز الفنى بشكل أكثر ، الفترة المقبلة أكثر صعوبة لأنها أمام فرق فى نفس الترتيب والانتصار عليها بمثابة 6 نقاط”.