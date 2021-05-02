الخليج 365 يكشف.. مدرب أجنبي يقترب من تدريب "سلة الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



أقترب البرتغالي ماريو بالما من تولى منصب المدير الفني لفريق كرة السلة في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة وذلك خلفا لأشرف توفيق.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قام بقبول اعتذار أشرف توفيق واستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة الأخيرة في نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري.

ويعد ماريو بالما أحد المدربين أصحاب السير الذاتية القوية في كرة السلة بالقارة السمراء، حيث قاد من قبل منتخب أنجولا وكذلك فريق أول أغسطس الأنجولي وأيضاً منتخب تونس وحقق العديد من الألقاب.

وقال مصدر مسؤول في تصريحات لـ"الخليج 365" أن هناك مفاوضات تمت بالفعل مع المدرب البرتغالي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتم الاتفاق على تفاصيل عديدة تتعلق ببنود العقد.

وأشار المصدر، أن هناك جلسة من المقرر أن تتم بين محمود الخطيب رئيس الأهلي، وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الجهاز التنفيذي لمناقشة تقرير اللجنة الفنية للنشاط الرياضي.

وأكد المصدر أن جلسة الخطيب والكفراوي ستكون حاسمة بشأن ملف التعاقد مع ماريو بالما.

واختتم المصدر تصريحاته مشيراً الى أن مدة التعاقد مع المدرب البرتغالي ستكون شهرين على أن يتم تقييم الموقف بعد ذلك لتجديد التعاقد من عدمه، وسوف يصطحب المدرب مساعداً له في الجهاز الفني الجديد للأهلي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي نصف نهائي دوري السوبر أمام الاتحاد السكندري وذلك عقب انتهاء الزمالك من مشاركته الأفريقية، حيث هناك توقفاً للنشاط في الوقت الحالي.