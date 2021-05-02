ماركا تكشف.. شرط راموس لتجديد عقده مع ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد حدد شرطا وحيدا للاستمرار بين صفوف النادي الملكي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس بنهاية الموسم الجاري (يونيو 2021) ولم يتواصل المدافع الإسباني لاتفاق مع ناديه من أجل تجديد العقد.

وقالت "ماركا" إن الوقت المتبقي في العقد بين ريال مدريد وراموس لم يعد طويلا، مضيفة أنه حتى الآن لم يتحرك الأمر بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راموس وافق على تجديد عقده مع ريال مدريد مع تخفيض راتبه لكنه يريد التوقيع لمدة موسمين بدلاً من موسم واحد.

وشددت "ماركا" على أن راموس يعتقد أنه مسيرته مع الفريق الملكي تستحق الحصول على مثل هذا العقد، مشيرة إلى أن أمر تخفيض الراتب والأزمة المالية بعيدين عن حسابات القائد الإسباني.

جدير بالذكر أن راموس انتقل إلى صفوف ريال مدريد مطلع موسم 2005/2006 قادما من إشبيليه، وخاض بقميص الفريق الملكي 670 مباراة في مختلف البطولات (سجل 101 هدفا وصنع 40 تمريرة حاسمة).