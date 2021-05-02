"ارتفاع في الضغط".. الخليج 365 يكشف الحالة الصحية لكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أنه تقرر خضوع محمود عبدالمنعم "كهربا" لفحص طبي وذلك على هامش مران الفريق اليوم الأحد استعداداً لمباراة غزل المحلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة غزل المحلة يوم الاثنين ضمن الجولة الـ19 لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتشرت صورة لـ"كهربا" اثناء تواجده في أحد المستشفيات تداولها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي، أن الجهاز الطبي للفريق تواصل مع اللاعب وقام بالاطمئنان عليه وتأكد أن الأمر لم يتخطى ارتفاع في ضغط الدم.

وأشار المصدر الى أن "كهربا" شعر بدوار خفيف مصحوب بصداع فذهب إلى مستشفى خاص لكي يطمئن على حالته، والأمر مجرد ارتفاع في الضغط.

وأضاف "الأمر بسيط الحمد لله، كهربا سوف يخضع لفحص طبي شامل بهدف الاطمئنان على صحته، وبناء على نتائج الفحص سيتحدد موقفه من مباراة المحلة".

واختتم "ما حدث أمر معرض له أي شخص، وإن شاء الله نتائج الفحص الطبي تكون طيبة ولن يكون هناك أي مشاكل".