"علاقتهما فاترة".. مدرب حراس الزمالك السابق يوضح حقيقة الخلاف بين جنش وأبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أوضح عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، حقيقة الخلاف بين محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم "جنش" حراس مرمى الفريق الأبيض.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون سبورت" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قال عبد السلام: "المشكلة بدأت بتدخلات من السوشيال ميديا الذين ضخموا الموضوع، نعم حدثت مشكلة بين جنش وأبو جبل، لكن قمنا بعقد جلسة معهما وتم تصفية الأجواء".

وأضاف: "بعض الصفحات المحددة والبرامج (كبروا الموضوع) وتم تداول بعض الأخبار غير الصحيحة مما جعلت الجميع يصدق أن الثنائي (بيتخانقوا وبيضربوا بعض).. هذا لم يكن يحدث تماما".

وتابع: "جزء من المسئولية يقع على عاتق جنش وأبو جبل، أنتم على علم أن البعض ينتظر أي ردة فعل منكما، لذا فكان عليكما الابتعاد عن السوشيال ميديا".

وواصل: "عقب تصريحات جنش أن محمد الشناوي أفضل حارس مرمى وتجاهل أبو جبل، عقدنا جلسة مع الثنائي وتم تصفية الأجواء والاتفاق على أن الأمر مجرد وجهات نظر".

وأكمل: "نعم العلاقة بينهما فاترة لكن يغلفها الاحترام والتقدير، الثنائي من الحراس الملتزمين، نعم ليس هناك مزاح بينهما لكن الاحترام موجود".

وبسؤاله عن سبب الدفع بجنش في مباراة الزمالك ضد توينجيت السنغالي، قال: "أتذكر جيدا حينها قالي لي جيمي باتشكيو (مدرب الزمالك السابق) إن أبو جبل يحتاج للراحة من أجل استعادة فورمته البدنية العالية، وفي الوقت ذاته جنش يتدرب جيدا ويحتاج للفرصة".

وعن رأيه في مستوى جنش خلال الفترة الماضية أجاب: "لم يكن موفقا".