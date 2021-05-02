كلوب: لن أمنع فان دايك من المشاركة في يورو.. ولكن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن فرص مشاركة الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الريدز مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا (يورو) هذا العام صعبة وتتوقف على مدى تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض فان دايك للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع فريقه ضد إيفرتون في أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق كلوب قائلا: "ركبة فيرجيل هي التي ستحدد، بعد غياب طال لمدة 10 لـ11 شهرا سيكون من الصعب التدريب أسبوعيا ولعب كرة القدم".

وتابع: "لا أحد سيمنعه وأعد الجميع في هولندا بذلك، لكن لا يمكن الضغط عليه للعب فنحن نتحدث عن لاعب ومسيرته".

وواصل: "في الوقت الحالي لا يمكننا الحديث عن موعد عودته، الوقت ضيق قبل بطولة أوروبا لأنه لم يتدرب مع الفريق، ولن يفعل ذلك في الأسابيع المقبلة".

وأتم: "في النهاية، القرار لفان دايك، وسيتعلق القرار بشعوره بركبته".

جدير بالذكر أن بطولة أمم أوروبا 2020 كان من المفترض إقامتها العام الماضي إلا أنها تأجلت بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر أن تنطلق يوم الجمعة 11 يونيو وتستمر حتى الحادي عشر من يوليو المقبلين.