هل ينجح كارتيرون في احتواء أزمات "حراس الزمالك"؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتولى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عددا من المهام الإدارية المتعلقة بفرض النظام والالتزام داخل صفوف الفريق بجانب عمله الفني، في ظل عدم رغبة المدرب الفرنسي في تواجد مدير للكرة أو مشرف عام.

وأصدر باتريس كارتيرون، في وقت سابق قراراً لأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين بعدم الإدلاء بتصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية، وشدد على تطبيق اللائحة على من يُخالف القرار ويُدلي بتصريحات إعلامية على أن يكون الأمر مُقتصرا على المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

ويشهد الفريق في الأيام الماضية أزمة تتعلق بحراس مرمى الفريق، في ظل عدم ثبات مستوى الثنائي محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش"، والتغيير بينهما خلال الفترة الماضية سواء تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق، أو كارتيرون.

وتسبب اهتزاز مستوى أبوجبل في بعض مباريات الدوري تحت قيادة جايمي باتشيكو في اتخاذ البرتغالي قرار عودة جنش من جديد لحراسة عرين الزمالك بشكل أساسي بعد عودته من إصابة طويلة لحقت به في كأس الأمم الأفريقية.

وتناولت وسائل الإعلام المختلفة الجدل الذي يثار دائماً حول عمليات احماء حراس الزمالك، والصراع بين جنش وأبوجبل بسبب الرسائل المثيرة للجدل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بـ"إنستجرام".

وصرح إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادي الزمالك مؤخراً أن هناك استياء بسبب ما يُنشر على حسابات جنش وأبوجبل، والتراشق المبتادل.

وألمح مسؤول الزمالك أن هناك عقوبات تنتظر أبوجبل وجنش بسبب تلك الوقائع، لكن لم يصدر الجهاز الفني أو الإداري للزمالك أي عقوبات بعد.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت جدلاً أيضاً بسبب صورة نشرها جنش عقب إعلان إصابة أبوجبل بفيروس كورونا وتأكد غيابه عن المباريات، وبعد عودة جنش من جديد لحراسة مرمى الزمالك تعادل أمام المقاولون العرب 2-2، ودخل جنش في مشادة مع أحد الحضور عقب انتهاء المباراة.

الأمر لا يقتصر على جنش وأبوجبل وحده، لكن عاد محمد عواد ليظهر في الصورة مجدداً بعد تصريحاته الإعلامية ومطالبته بالرحيل بنهاية الموسم عن الزمالك لعدم حصوله على فرصة حقيقية.

وقام مسؤولو الزمالك بالكشف لوسائل الإعلام أن عواد يعاني فقط من عدم المشاركة في المباريات وعدم الحصول على فرصة لكنهم لم يناقشوا بعد أي طلب متعلق برحيله.

وتسبب "سوء تفاهم" وفقاً لما أعلنه مسؤولي الزمالك مؤخراً في قرار استبعاد عواد من قبل كارتيرون من قائمة مباراة المقاولون العرب الأخيرة لعدم التزامه بالتدريبات، لكن عاد أسامه نبيه المدرب العام ليؤكد أن الأمر انتهى.

وعاد عواد الغائب عن المباريات منذ فترة طويلة ليصبح الحارس الأول في قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز بعد غياب الثنائي أبوجبل وجنش للإصابة.

ويأمل عواد في التمسك بالفرصة، أملاً في الاستمرار حارساً لعرين الزمالك لفترة أطول.