متحدث الزمالك يوضح.. عرض بيراميدز لساسي.. وأزمة عواد بسبب "جروب اللاعبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أوضح عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ما يتردد عن تقديم بيراميدز عرضا لفرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض "كلام يتردد"، مضيفًا أن أزمة محمد عواد مع المدرب باتريس كارتيرون كانت بسبب "جروب اللاعبين".

وخلال تصرحيات هاتفية لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون سبورت" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قال الدردير: "ما يثار عن رغبة كارتيرون في الرحيل عن الزمالك مجرد شائعات هدفها هدم استقرار الفريق".

وأضاف: "علاقته بمجلس الإدارة جيدة جدا لأبعد الحدود، كارتيرون يعيش فترة جيدة داخل نادي الزمالك، العلاقة بينه وبين أفراد الجهاز الفني وأسامة نبيه على ما يرام.. أحد الأشخاص أوصل معلومة خطأ لكارتيرون لكن الأمور حاليا جيدة جدا".

وبسؤاله عن الاستعانة بمحمد عواد، وما إذا كان هناك عقوبات على محمود جنش ومحمد أبوجبل، قال: "لم يتم توقيع أي عقوبات على جنش وابو جبل، جنش يعاني من إصابة في الظهر ولم يستطع الجري في التدريب، وأبو جبل يعاني من الإصابة بفيروس كورونا".

وعن غياب عواد عن تدريبات الفريق، قال: "عواد غاب عن تدريب او اتنين (غصب عنه)، اللاعب خرج من جروب اللاعبين منذ فترة وكان على إداري الفريق إبلاغه بموعد المران".

وتابع: "عواد حرص على الجلوس مع كارتيرون لإيضاح الأمر وهو الأمر الذي أسعد المدير الفني".

وعن وصول عرض من بيراميدز لضم ساسي، قال: "عرض بيراميدز كلام يرتدد لا أعلم حقيقته، ليس هناك أي نوع من المفاوضات بين الزمالك وساسي في الوقت الحالي، الوضع الحالي كما هو، مجلس الادارة رفض فتح حوار التجديد مع أي لاعب في الوقت الحالي، لأنه توقيت فاصل في المنافسة على بطولة الدوري".

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع بيراميدز مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.. طالع التشكيل المتوقع