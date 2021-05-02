اليوم.. تحدي جديد بين الزمالك وبيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

يستضيف الزمالك بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الـ19 من دوري we المصري على ستاد القاهرة الدولي.

ويبحث الزمالك عن العودة إلى الانتصارات من جديد بعد التعادل في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بينما يأمل الضيوف في المباراة مواصلة الانتصارات بعد الفوز في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري.

وعرف تاريخ مباريات الزمالك أمام بيراميدز هيمنة بيضاء في صالح وصيف النسخة الماضية، حيث لم يتمكن العملاق المولود حديثًا من الفوز على الزمالك إلا في مباراة واحدة كانت في إبريل 2019.

وتمكن الزمالك من الفوز على بيراميدز بالمسمى القديم والحديث في 7 مباريات وجاء التعادل في مباراتين أخرهم في الدور الأول من الموسم الحالي.

ويمتلك الزمالك في الوقت الحالي 40 نقطة من 18 مباراة في الدوري، وفي الجانب الأخر لدى بيراميدز 30 نقطة ويحتل المركز الثالث بنفس العدد من المباريات.

وشهدت القائمة عودة الحارس محمد عواد للتواجد مع الفريق مرة أخرى، إلى جانب ظهور محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.

وعاد سيف الدين الجزيري للتواجد في التشكيل الهجومي للزمالك مرة أخرى، بينما يغيب عبد الله جمعة الظهير الأيسر بعد حصوله على راحة من تدريب الفريق الأخير اليوم، السبت.

وشهدت قائمة بيراميدز ظهور الثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي، في المقابل تواجد في القائمة أيضًا ثلاثة مهاجمين بداية من الدولي الأوروجوياني دييجو رولان والغاني جون أنتوي ودودو الجباس.

القائمة شهدت غياب المهاجم الفلسطيني محمود وادي إلى جانب المدافع علي جبر حيث استدعى كل من في الدفاع الخماسي أحمد أيمن منصور وعبد الله بكري ومحمد جمدي وأحمد فتحي وأحمد سامي.

بطاقة المباراة

الزمالك ضد بيراميدز

الملعب: ستاد القاهرة الدولي

البطولة: دوري We المصري

الجولة: 19

الحكم: جهاد جريشة.