تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، بشكل كبير على تشكيل الفريق للمباراة المرتقبة أمام بيراميدز.

ويستضيف الزمالك نظيره بيراميدز في مباراة الجولة الـ19 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي، مساء اليوم الأحد.

وأفاد مراسل الخليج 365" أن محمد عواد حارس الفريق، من المقرر عودته للتشكيل الأساسي، بعد فترة طويلة، في ظل غياب محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم جنش "للإصابة".

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي.

ثلاثي قبل المهاجم: أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي.

الهجوم: حميد أحداد.