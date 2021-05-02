"مباراة مزدوجة الأهداف".. التشكيل المتوقع لقمة يونايتد وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، يلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من الحفاظ على آماله في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل الريدز المرتبة السادسة برصيد 54 نقطة.

من ناحية أخرى، يأمل يونايتد في الفوز بالمباراة من أجل مواصلة لحاقه بمانشستر سيتي -متصدر الجدول بـ80 نقطة- وتعطيل تتويجه بلقب بريميرليج، ويحتل الشياطين الحمر وصافة الجدول برصيد 67 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: هاري ماجواير، لينديلوف، لوك شاو، وان بيساكا.

خط الوسط: فريد، مكتومناي، بول بوجبا، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، إدينسون كافاني.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر- أرنولد، فابينيو، أوزان كاباك، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: فينالدم، جيمس ميلنر، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.