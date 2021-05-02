شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة الزمالك ضد بيراميدز .. بث مباشر في الدوري المصري عبر القناة التالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد 2-5-2021 على أرض ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمها الحالي.

المواجهة لن تكون سهلة على الفريقين، فطموح الفوز مشترك بينهما، فإذا كان الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد التعادل الأخير مع المقاولون العرب، ولمواصلة التنافس مع الأهلى فى سباق القمة، فإن بيراميدز يأمل فى حصد الثلاث نقاط لتعزيز موقعه فى المركز الثالث لبطولة الدورى المصري الممتاز، واكتساب الثقة قبل مواجهته مع انيمبا النيجيرى فى بطولة الكونفدرالية، خاصة أن بيراميدز اعتاد تقديم عروض ونتائج قوية مع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بغض النظر عن نتائجه مع باقى فرق الدورى.

ينتظر أن يشهد تشكيل الزمالك بعض التعديلات عن المباراة الأخيرة، ولن يخرج التشكيل عن كل من محمد عواد فى حراسة المرمى، نتيجة اهتزاز مستوى جنش، واستمرار إصابة محمد أبوجبل بفيروس كورونا، وأمامه يعود محمود حمدى الونش بعد شفائه من الإصابة، وإلى جانبه محمود علاء، وفى اليمين حازم إمام، واليسار، عبد الله جمعة، وفى الوسط، طارق حامد، وفرجانى ساسى، وأمامهما، أوباما، وفى اليمين زيزو، واليسار بن شرقى، وفى الهجوم حميد أحداد.

فى المقابل، ينتظر أن يلعب بيراميدز بتشكيل مكون من شريف إكرامى فى حراسة المرمى، وأمامه أحمد فتحى، وعلى جبر، وأحمد سامى، ومحمد حمدى، ودونجا، وعبدالله السعيد، وتراورى، وإسلام عيسى، ورمضان صبحى، وفى الهجوم، جون أنطوى.

تنقل مباراة الزمالك ضد بيراميدز حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة اون تايم سبورت