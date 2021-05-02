اتحاد الكرة: ربيع ياسين حصل على إذن لحضور مباراة دجلة ولم يخترق قرار إيقافه

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن تواجد ربيع ياسين مدرب بتروجت فى مدرجات مباراة فريقه مع وادى دجلة فى ربع نهائى كأس مصر، تم بعد الحصول على إذن منه، بعد معاقبة ربيع ياسين بعدم ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 6 أشهر.

وقال الشوربجى لـ"الخليج 365"، إن ربيع ياسين تواصل معه وأكد له إمكانية أن يتواجد فى المدرجات لكن لا ينزل الملعب، موضحًا أن ظهور ربيع ياسين لا يمثل مخالفة لقرار لجنة الانضباط.

وتعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، اجتماعا اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة، لمناقشة التظلمات المقدمة من نادى الزمالك على عقوبات لاعبيه مواليد 99 وعلى رأسهم إمام عاشور وأحمد عيد وغيرهما.

كما تنظر اللجنة التظلم المقدم من النادى الأهلى ضد القرارات ومطالبته بتغليظها، وهو ما سيتم حسمه خلال اجتماع اليوم قبل إعلان العقوبات سواء بتأييدها أو تخفيفها، ولكن لا يحق للجنة تغليظها.

كما تنظر اللجنة أيضا التظلم المقدم من ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب على قرار منعه من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 6 أشهر.