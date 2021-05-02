شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى للاعبي الإنتاج: أنتم لا تقدرون المسئولية ولن أسمح بالتهاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقن أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه درساً قاسياً فى غرف خلع الملابس عقب الهزيمة من الإسماعيلى بهدفين دون رد فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز والتى أقيمت مساء السبت باستاد الأهلى والسلام، وفتح كشرى النار على اللاعبين بسبب الأخطاء الدفاعية الساذجة التى يقعون فيها وتسببت فى اهتزاز شباكهم بـ 34 هدفا فى 19 مباراة .

كشرى ظهر منفعلا للغاية فى غرفة خلع الملابس منتقداً ظاهرة إهدار الفرص السهلة من اللاعبين أمام المرمى، حيث اكتفى الفريق بتسجيل 13 هدفاً فى 19 مباراة ليقبع فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 12 نقطة، وقال كشرى للاعبيه، "استمرار نزيف النقاط بهذه الطريقة يجعل الإنتاج أقرب للهبوط، أنتم لا تقدرون المسئولية، لن أسمح بالتراخى أو التهاون فى المباريات مرة أخرى".

وقرر أحمد كشرى أن يستأنف الإنتاج الحربى تدريباته اليوم، الأحد، دون راحة نظراً لضيق الوقت حيث يلاقى البنك الأهلى فى التاسعة مساء الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام بالجولة العشرين لمسابقة الدورى العام، حيث يخضع الفريق لمسحة كورونا اليوم استعداداً للمباراة المصيرية التى يتطلع للفوز بها لتعديل موقعه فى جدول المسابقة.

ونجح نادى الإسماعيلى فى تحقيق فوز مهم على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الأهلى والسلام، فى إطار الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى.

افتتح شكرى نجيب أهداف المباراة فى الدقيقة 27 بعدما استغل تمريرة ساحرة من أحمد مصطفى لينفرد بحارس الإنتاج ليضعها على يسار أحمد يحيى حارس الإنتاج، ونجح الأنجولى أرى بابل فى تسجيل الهدف الثانى فور نزوله فى الدقيقة 83 مستغلا تمريرة رائعة من عماد حمدى ليضعها فى شباك أحمد يحيى وينهى اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع نادى الإسماعيلى رصيده لـ17 نقطة فى المركز الخامس عشر، بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفاً، فى المقابل بقى الإنتاج الحربى فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ستة لقاءات وخسر 11 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 34.