شكرا لقرائتكم خبر عن "الطائرة" يخطط لإقامة قمة نهائى الرجال على ملعب المقاولون لتكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، عن تخطيط الاتحاد لإقامة لقاء قمة الأهلى والزمالك فى ختام مسابقة الدورى الممتاز، والتى تم ترحيلها ليوم 25 مايو فى ظل تحديد مواعيد جديدة لمؤجلات الدورى، على صالة المقاولون العرب.

وقال غزلان، فى تصريح لليوم السابع، إن اختيار ملعب محايد يأتى فى ظل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الذى تم تطبيقه على لقاء الزمالك بقمة الدور الأول، وشهد نقل اللقاء إلى نفس الصالة.

ويتبقى لفريق الأهلى لقاءان مؤجلان واحدة أمام الاتحاد السكندرى يوم 5 مايو والآخر أمام طلائع الجيش يوم 19 مايو بعد إجراء تعديل فى جدول المسابقة .

أما الزمالك فيتبقى له 5 مباريات مؤجلة الأولى أمام سبورتنج 5 مايو والداخلية 7 مايو والطيران 17 مايو والاتحاد السكندرى 19 مايو وطلائع الجيش يوم 21 مايو الجارى .

جدول مباريات الطائرة

وشهد دورى الطائرة تأجيل عدد كبير من المباريات بسبب ظهور حالات فيروس كورنا فى الأهلى و مشاركة الزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية التى شهدت حصولك على المركز الثانى بالخسارة من الترجى التونسى بنتيجة 3/0 فى عقر داره بتونس.

جدير بالذكر أن قمة الدور الأول بدورى رجال الكرة الطائرة التى أقيمت على صالة المقاولون العرب بدون جماهير شهدت فوز الأهلى بنتيجة 3/0.