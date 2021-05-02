شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسم دائمًا مواجهات الزمالك وبيراميدز بالقوة والندية، خاصة أن الفارس الأبيض يبحث فى مباراة الليلة عن استعادة هيبته ونغمة الانتصارات فى البطولة بعد التعادل المخيب أمام المقاولون العرب بهدفين لكل منهما فى المباراة الماضية، فيما يبحث الفريق السماوى عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لتعويض نزيف النقاط فى المنافسة على اللقب منذ بداية الموسم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز قبل مواجهة الليلة

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 2، وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 9، وخسر 2، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 17.

التاريخ ينحاز للزمالك فى مواجهات بيراميدز

ودائمًا تشهد مواجهات الزمالك وبيراميدز قوة وندية بين الطرفين، إلا أن التاريخ ينحاز للأبيض ويتفوق فى معظم الأحيان، حيث تقابل الفريقان في 11 مباراة من قبل، حقق الزمالك الفوز في 7 لقاءات، وفاز بيراميدز في لقائين، وتعادلا في مباراتين.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع محمود علاء – محمود حمدى الونش – أحمد فتوح - حازم إمام، في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي، وفى الهجوم حميد أحداد.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

وتشهد المباراة عودة كل من شريف إكرامى ورمضان صبحى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق الذين حصلوا على راحة سلبية من المشاركة في مواجهة نامونجو التنزانى بالكونفدرالية، ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. شريف إكرامى في حراسة المرمى، في الدفاع أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي، خط الوسط محمد فاروق - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد، خط الهجوم: جون أنطوى.