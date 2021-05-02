شكرا لقرائتكم خبر عن "الرماية" يعلن أسماء اللاعبين المشاركين فى بطولة العالم بميلانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حازم حسنى، رئيس إتحاد الرماية، قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 6 حتى 16 مايو الجارى بميلانو. وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عزمى محيلبة ومصطفى حمدى وعبد العزيز محيلبة وماجى العشماوي وأحمد توحيد زاهر.

وقال حسنى لليوم السابع، إن عزمى محيلبة ومصطفى حمدى سافرا إلى ميلانو لخوض معسكر مغلق قبل البطولة ،فيما تلحق بهم باقى البعثة يوم 8 مايو الجارى.

من ناحية أخرى، تنظم مصر البطولة العربية للرماية التي تنطلق خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو المقبل، على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر والمركز الأولمبي بالمعادي بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتقام البطولة بمشاركة 12 دولة عربية، يتنافسون في منافسات المسدس والبندقية ضغط الهواء وكذلك الخرطوش على الميادين المصرية المؤهلة لاستضافة أكبر الأحداث العالمية، وتضاف هذه البطولة إلى سلسلة البطولات المميزة التي تحتضنها مصر خصوصا بعد النجاح الباهر في استضافة بطولة العالم الأخيرة على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر، والتي نالت إشادة عالمية رغم ظروف جائحة كورونا إلا أنها خرجت في أفضل صورة.