شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يستأنف تدريباته استعدادا للمقاصة.. وترقب مسحة جمال وكونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش، استكمال فريقه للتدريبات اليوم الأحد، بدون راحة عقب الفوز على أسوان بثلاثية دون رد أمس السبت، حيث يستعد الطلائع لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر، ضمن منافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويترقب فريق الطلائع نتيجة مسحة كورونا التى يخضع لها الثنائى إسلام جمال والايفوارى إبراهيما كونيه لتحديد مصيرهم من مواجهة المقاصة فى ظل معاناتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وانتزع طلائع الجيش، ثلاث نقاط ثمينة، بعد الفوز على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها عمرو جمال في الدقيقة 63، وعمرو مرعي في الدقيقة 90، وإسلام محارب في الدقيقة 92، من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الطلائع إلى النقطة 20 في المركز الـ 12 بجدول المسابقة، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 20 في المركز الـ 13.

وكشف محمد مختار مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش حقيقة استبعاد إسلام جمال لاعب الفريق من مباراة أسوان قبل تأكد إصابته بفيروس كورونا، وقال محمد مختار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إسلام جمال حصل على الإنذار الثالث فى مباراة المصرى البورسعيدى بكأس مصر وبالتالى فهو موقوف ومستبعد من مباراة أسوان وكان خارج القائمة التى أجرت مسحة كورونا استعداداً للمباراة وفور شعوره بأعراض كورونا أجرى المسحة بعيداً عن النادى والتى جاءت إيجايبة ليتم عزله منزلياً لحين تعافيه من الإصابة".