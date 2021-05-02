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الامارات | مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. الأنظار مركزة على ليفربول وبرشلونة

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتدم المنافسة في البطولات الأوروبية المحلية لكرة القدم اليوم الأحد، بإقامة مواجهات حاسمة، ويتصدر المشهد فريق في صراعه على اللقب الإسباني، إذ لا مجال للتفريط بأي نقطة حين يواجه فالنسيا، فيما تتركز الأنظار على متعة حقيقية متوقعة في مواجهة ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح مع مانشستر يونايتد بقيادة برونو هيرنانديز في .

وفي الوقت الذي يحتل فيه برشلونة المركز الثالث برصيد 71 نقطة خلف (74 نقطة) وأتلتيكو مدريد (76 نقطة)، فإن ليفربول يحتل المركز السادس برصيد 54 نقطة متأخراً بفارق سبع نقاط عن الذي يحتل المركز الرابع المؤهل إلى .

 مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي:

نيوكاسل - أرسنال 17:00
مانشستر يونايتد - ليفربول 19:30
توتنهام - شيفيلد 22:15

:

فياريال - خيتافي 18:15
فالنسيا - برشلونة 23:00

:

نابولي - كالياري 17:00
بولونيا - فيورنتينا 17:00
سامدبوريا - روما 22:45

الدوري الفرنسي:

موناكو - ليون 23:00

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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