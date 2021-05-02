شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية .. 5 حراس الأكثر حفاظًا على الشباك النظيفة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة، دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة لأساطير حراسة المرمى في الدوري المصري، حيث يتربع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، وشريف إكرامي حارس عرين بيراميدز، على رأس قائمة أكثر حراس المرمى حفاظاً على نظافة الشباك في موسم واحد بالدوري المصري.

وجاء ترتيب الحراس الخمسة الأكثر حفاظاً على نظافة شباكهم كالتالي:

محمد الشناوي

نجح الشناوي في الحفاظ على نظافة شباكه في الموسم الماضي محققًا 23 كلين شيت في موسم 2019/2020، مقدمًا واحدًا من أفضل مواسمه مع الأهلي بعدما قاد فريقه لحصد الثلاثية، وهي الجمع بين الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا.

شريف إكرامي

قدم شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز الحالي والأهلي سابقًا، واحدًا من أفضل مواسمه مع القلعة الحمراء قبل رحيله عنها، عندما حقق 23 كلين شيت في موسم 2016/2017.

عصام الحضري

أسطورة حراسة المرمى والذي حقق أغلب أرقامه المميزة مع القلعة الحمراء وتوج مع الأهلي بالكثير من البطولات قبل الرحيل عنها، ونجح الحضري في تحقيق 22 كلين شيت في موسم 2005/2006، خلال فترة تواجده بالأهلي.

إكرامي الشحات

حارس مرمى الأهلي السابق والملقب بوحش أفريقيا، نجح إكرامي الشحات في تحقيق 22 كلين شيت في موسم 1974/1975.

حسن علي

نجم غرد خارج القطبين، حيث حقق حسن علي رقمه القياسي خلال دفاعه عن عرين الشواكيش في مواسمهم الذهبية، ومع الترسانة حقق حسن علي 22 كلين شيت في موسم 1974/1975.