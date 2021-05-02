شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يستعد للجونة بمواجهة كهرباء الإسماعيلية ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، فريق الإسماعيلى بقيادة المدرب العام حمد إبراهيم، مباراة ودية مع كهرباء الإسماعيلية على ستاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الجونة، و يرغب الجهاز الفني للدراويش في منح اللاعبين العائدين من الإصابة و الذين لم يشاركوا خلال مباراة الإنتاج الحربي التى أقيمت بالامس مزيد من الدقائق خلال ودية الليلة لضمان جاهزية كافة أفراد الفريق.

ونجح الدراويش في تحقيق ثالث انتصاراته هذا الموسم بالفوز على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأهلى والسلام، فى مباراة غاب عنها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويستعد الاسماعيلى لملاقاة فريق الجونة يوم الأربعاء المقبل على ملعبه بالاسماعيلية، في إطار مباريات الجولة العشرون من عمر و احداث مسابقة الدوري العام المصري خلال نسختها الجارية .

ونجح نادى الإسماعيلى في تحقيق فوز مهم على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلى والسلام، فى إطار الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى.

افتتح شكرى نجيب أهداف المباراة في الدقيقة 27 بعدما استغل تمريرة ساحرة من أحمد مصطفى لينفرد بحارس الإنتاج ليضعها على يسار أحمد يحيى حارس الإنتاج، ونجح الأنجولى أرى بابل في تسجيل الهدف الثانى فور نزوله في الدقيقة 83 مستغلا تمريرة رائعة من عماد حمدى ليضعها في شباك أحمد يحيى وينهى اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع نادى الإسماعيلى رصيده لـ17 نقطة في المركز الخامس عشر، بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفاً، فى المقابل بقى الإنتاج الحربى فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ستة لقاءات وخسر 11 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.