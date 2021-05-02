شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمة جديدة في الكرة المصرية تقام على استاد القاهرة الدولى، بين فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز، فى إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى العام، فى لقاء يشهد منافسة كبيرة نظرا للندية التى تشهدها مباريات الفريقين في الفترة الأخيرة، رغم أن الكفة أرجح لمصلحة الزمالك الذى لم يخسر من بيراميدز فى آى مباراة من قبل .

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى التاسعة والنصف من مساء اليوم، وسط سعى وطموح مختلف من الفريقين، حيث يريد الأبيض الحفاظ على الصدارة، بينما الفريق السماوى يبحث الفوز لتعويض الخسائر التى نالت من الفريق مع بداية الموسم .

موقف الفريقين فى جدول الدوري

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 2، وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 9، وخسر 2، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17.

التشكيل المتوقع للزمالك وبيرامديز فى المباراة

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع محمود علاء – محمود حمدى الونش – أحمد فتوح - حازم إمام، في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي، وفى الهجوم حميد أحداد.

اما بيراميدز فمن المتوقع ان يكون التشكيل كالتالى: شريف إكرامي و محمد حمدي وعبد الله بكري وأحمد ايمن منصور واحمد فتحي ونبيل دونجا ومحمود حمادة و ايريك تراوري ورمضان صبحي وعبد الله السعيد ودييجو رولاند.