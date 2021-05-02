شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد سعد سمير فى مباراة غزل المحلة للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات في حكم المؤكد أن يغيب سعد سمير مدافع الأهلي، عن مباراة الفريق أمام غزل المحلة غداً، الاثنين، في الدوري بسبب الإصابة التى تعرض لها حلال مباراة الجونة في الدوري.

وغادر سعد سمير مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت أول أمس الجمعة في الدوري، والتى إنتهت بالتعادل بهدف لمثله وحل ياسر إبراهيم العائد من إصابة بدلاً منه.

وإشتكى سعد سمير من آلام في العضلة الضامة يحتاج على أثرها لخوض برنامج تأهيلي لمدة ثلاثة أو أربعة أيام على أقل تقدير حتى يعود للتدريبات الجماعية مع الفريق.

وبذلك يغيب سعد سمير عن مباراة غل المحلة التى ستقام غداً في المحلة ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز

وفي الوقت الذي تأكد غياب سعد سمير عن مباراة المحلة بات من المقرر عودة المغربي بدر باتون لقائمة الأهلي في المباراة ذاتها بعد حصوله على راحة عدة مباريات بسبب حالة الإجهاد التى عانى ممها الفترة الماضية.

على صعيد متصل ، يعكف بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على تصحيح الأخطاء الدفاعية المتكررة في صفوف فريقه، كان آخرها خسارة نقطتين في مباراته ضد الجونة، حرمته من الفوز والزحف نحو استرداد القمة التي يتربع على قمتها الزمالك حاليا، وكذلك آفة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى رغم السيطرة على مجريات المباراة والوصول إلى المرمى في مرات عديدة.

ويخصص موسيماني محاضرات نظرية وفقرات تدريبية، من أجل تصحيح الأخطاء التي يقع فيها لاعبو الخط الخلفي في التمركز داخل الملعب، والتعامل مع الكرات الثابتة في إبعادها أو تعطيل لاعبي المنافسين في استلام الكرة بأريحية، الأمر الذي يترتب عليه تهديد مرمى الفريق الأحمر.

كما يعمل موسيماني على تصحيح أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، بعدما كان الشوط الأول من مباراة الجونة كفيلا بحسم نتيجة المباراة، ولكن سوء تنفيذ اللمسة الأخيرة أخّرت إحراز هدف التقدم للشوط الثاني، وما تبعه من تراجع الأداء بعد ذلك، ودفع ثمن الاستهتار من استقبال هدف التعادل والتفريط في الفوز.