شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية الأهلى فى المصرى على المائدة الفنية لعلاء عبد العال قبل موقعة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، على مراجعة المباريات الماضية للنادي المصري، وخاصة اللقاء الأخير أمام الأهلي، والذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق البورسعيدي، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل، والذي يقام ضمن منافسات الجولة 20 بالدوري العام.

وكان أسوان قد خسر أمام الطلائع بثلاثة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس على استاد جهاز الرياضة العسكري، وهو ما وضع زهرة الجنوب في موقف صعب بعدما تراجع للمركز الـ 13 بجدول المسابقة.

من جانبه، أعرب علاء عبد العال مدرب أسوان، عن حزنه الشديد على الخسارة بثلاثية أمام الطلائع، وقال عبد العال في تصريحات إذاعية: النتيجة لم تعبر عن سير المباراة، الهدفين سجلا في الوقت الضائع نتيجة هجمات مرتدة، قدمنا شوط أول رائع، ومحمد بسام أنقذ هدفين محققين، طلائع الجيش فريق قوي ومحترم، ولديهم أفضل ثلاث مهاجمين في مصر عمرو جمال وعمرو مرعي وناصر منسي، قائمة على مستوى عالٍ، فريق الطلائع بهذه الإمكانيات واللاعبين يجب أن يكون في مكانة أفضل من ذلك.

أضاف: حزين على الخسارة، وكان يهمنا أن نخرج بنتيجة إيجابية، لأن تجميع النقاط في هذه الفترة شيء مهم، وأشعر بالقلق تجاه وضع أسوان، وذلك من قبل مباراة اليوم، 20 نقطة شيء غير مطمئن لأي فريق.

واصل: نعاني من قلة الإمكانيات المادية، وتحدثت مع مجلس الإدارة ويحاولون إيجاد دعم مادي للفريق، الفرق المنافسة ترصد مكافآت 30 و40 ألفًا، ونحن ليس لدينا هذه الإمكانيات.