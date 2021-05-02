شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الجمعية العمومية بإمكانية تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، أندية الجمعية العمومية بوجود اتجاه قوى لإقامة الانتخابات فى شهر ديسمبر المقبل بدلا من أغسطس أو سبتمبر كما كان مقررا.

وأوضحت اللجنة الثلاثية لأندية الجمعية العمومية أن الموسم سينتهى 30 سبتمبر أو أول أكتوبر المقبلين، وبعده سيتم تصنيف الأندية وتحديد الاندية التى لها حق التصويت ثم الدعوة للإنتخابات وفتح الباب الترشيح وهو ما يحتاج أكثر من 45 يوما، بالإضافة لعدم وضوح الرؤية بشأن إقامة انتخابات الأندية أولا أم الاتحادات، لذا فالأقرب أن تقام الانتخابات فى أواخر نوفمبر أو أول ديسمبر المقبل.