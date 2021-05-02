شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الجمعية العمومية بإمكانية تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخطرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، أندية الجمعية العمومية بوجود اتجاه قوى لإقامة الانتخابات فى شهر ديسمبر المقبل بدلا من أغسطس أو سبتمبر كما كان مقررا.
وأوضحت اللجنة الثلاثية لأندية الجمعية العمومية أن الموسم سينتهى 30 سبتمبر أو أول أكتوبر المقبلين، وبعده سيتم تصنيف الأندية وتحديد الاندية التى لها حق التصويت ثم الدعوة للإنتخابات وفتح الباب الترشيح وهو ما يحتاج أكثر من 45 يوما، بالإضافة لعدم وضوح الرؤية بشأن إقامة انتخابات الأندية أولا أم الاتحادات، لذا فالأقرب أن تقام الانتخابات فى أواخر نوفمبر أو أول ديسمبر المقبل.
وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الثلاثية أجرت 3 تعديلات على اللائحة، الأول فيما يتعلق ببند "التجنيد" فى شروط الترشح للانتخابات المقبلة، وكانت الجمعية العمومية قد أقرت بأن يكون المرشح للانتخابات المقبلة قد أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها، إلا أن اللجنة الثلاثية أضافت عبارة "أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها نهائيا طبقا للقانون".
وأضاف المصدر أن التعديل الثانى خاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية، حيث أقرت الأندية بأن يكون عدد أعضاء الجمعية العمومية فى اللائحة الجديدة 134 ناديا، قبل أن تضيف اللجنة الثلاثية عبارة "134 ناديا على الأقل".
وأشار المصدر إلى أن التعديل الثالث خاص ببند الـ8 سنوات، وكانت الجمعية العمومية أقرت بتطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا، بينما أضافت اللجنة الثلاثية عبارة وألا يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى.