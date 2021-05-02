شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمد عواد يسعى لاستغلال فرصة إثبات الذات للجماهير البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى محمد عواد، حارس مرمى فريق نادى الزمالك إلى إثبات الذات واستغلال الفرصة فى ظل اقترابه بقوة مة حراسة عرين الفريق الأبيض فى مواجهة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما يطمح عواد بقوة إلى تقديم أداء جيد وخطف انظار الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيون وإثبات قوته للجماهير البيضاء فى الحفاظ على عرين القلعة البيضاء من خلال مشاركته فى التشكيلة الأساسية.

وتأكد غياب الثنائي محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل عن مباراة الزمالك وبيراميدز، لإصابة الأول بآلام في الظهر، وتعرض الثاني لفيروس كورونا، وبالتالي أصبح محمد عواد الأنسب والأجهز لخوض مباراة بيراميدز.

عواد لم يشارك مع الزمالك هذا الموسم نهائيا في أي مباراة، ويعد أبو جبل أكثر حراس الزمالك مشاركة فى المباريات هذا الموسم بواقع 15 لقاء يليه جنش حيث لعب في 9 مباريات.

و يرصد اليوم السابغ لقطات للحارس محمد عواد فى الصور التالية: