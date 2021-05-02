شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يخرج من حسابات موسيماني أمام غزل المحلة بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، من الحسابات الفنية لبيتسو موسيماني مدرب الفريق فى مباراة غزل المحلة، بعد تعرضه لوعكة صحية، استدعت دخوله إلى المستشفى بعد ارتفاع ضغط الدم، ومن المقرر أن يعتمد الجهاز الفني على طاهر محمد طاهر في بداية اللقاء المقبل بعدما كان يدفع بكهربا أساسياً في المباريات الأخيرة.

وشارك كهربا مع الأهلي في 20 مباراة منذ بداية الموسم الجاري، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفاً واحداً، ويعاني صانع ألعاب الفريق الأحمر من تذبذب في المستوى منذ عودته من الإيقاف لمدة شهر بداعي عدم الالتزام في الأهلي.

ويتابع الجهاز الطبي للأهلي، تطورات الحالة الصحية لكهربا، للاطمئنان على استقرار حالته ومعرفة سبب تعرضه لتلك الوعكة الصحية، لتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.



كهربا

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الأحد بأحد فنادق مدينة المنصورة، استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير، ويتوجه إلى فندق الإقامة للمبيت به استعدادا لخوض مباراة الغزل.

ويحاول الجهاز الفني للأهلي تصحيح الأخطاء في مباراة الجونة من أجل تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات، أملا في استعادة قمة الدوري، مستفيدا من لعب كل مبارياته المؤجلة، كما يمنّي النفس في أن يكون أكثر من لاعب جاهز لموقعة الغد مثل محمود وحيد وبدر بانون، بخلاف المجموعة الحالية من اللاعبين.

وفسّر بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، تعادل فريقه في مباراته ضد الجونة والتي انتهت بهدف لكل فريق، بغياب الحمية في الأداء، رغم أن الفريق لم يمنح الجونة فرصة لدخول المباراة على مدار الـ45 دقيقة الأولى، وقال: "في الشوط الثاني حاولنا تسجيل الهدف، ونجحنا في ذلك، ولكن الفريق استقبل هدفا بطريقة غريبة".

وأضاف: "نعاني من الإرهاق وغيرنا فريق بالكامل ودفعنا بأربعة لاعبين جدد كانوا لا يشاركون في المباريات بشكل مستمر".