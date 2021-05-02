شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف بيراميدز فى سباق صدارة بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، في مباراة لن تخلو من القوة والندية، حيث يبحث الفارس الأبيض عن استعادة هيبته ونغمة الانتصارات في البطولة بعد التعادل المخيب أمام المقاولون العرب بهدفين لكل منهما في المباراة الماضية، فيما يبحث الفريق السماوي عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لتعويض نزيف النقاط في المنافسة على اللقب منذ بداية الموسم.

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 2، وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 9، وخسر 2، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17.

ودائمًا تشهد مواجهات الزمالك وبيراميدز قوة وندية بين الطرفين، إلا أن الفارس الأبيض يتفوق فى معظم الأحيان، حيث تقابل الفريقان في 11 مباراة من قبل، حقق الزمالك الفوز في 7 لقاءات، وفاز بيراميدز في لقائين، وتعادلا في مباراتين.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة ساخنة مع لاعبى فريقه شدد خلالها على ضرورة التركيز والعمل على تحقيق الفوز وتعويض التعادل المخيب أمام المقاولون، خاصة بعدما تعادل الأهلى هو الأخر أمام الجونة بهدف لكل منهما، محذرهم من التهاون أو التخاذل، مؤكدًا إن مصلحة الزمالك يجب أن تكون فوق كل اعتبار، لافتًا إلى إنه سيغير طريقة تعامله في المرحلة المقبلة، وإن العقاب سيكون قاسى لكل لاعب مقصر، مؤكدًا ضرورة مصالحة الجماهير بتقديم مباراة جيدة من الناحية الفنية مع تحقيق المكسب.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع محمود علاء – محمود حمدى الونش – أحمد فتوح - حازم إمام، في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي، وفى الهجوم حميد أحداد.

على الجانب الأخر، طالب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز من لاعبى فريقه الحذر الدفاعى خاصة في ظل اندفاع الزمالك ورغبتهم في تسجيل هدف مبكر، كما شدد على مهاجمى فريقه ضرورة استغلال انفداع الخصم والعمل على استغلال المساحات من خلف مدافعيه لمباغتتهم بهدف يٌربك الحسابات، كما أكد على أهمية تحقيق الفوز في هذا اللقاء خاصة وإنه أمام متصدر بطولة الدورى حاليًا وتحقيق الفوز سيساهم في تعطيله مع الاقتراب من العودة للمنافسة على المقدمة.

وتشهد المباراة عودة كلاً من شريف إكرامى ورمضان صبحى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق الذين حصلوا على راحة سلبية من المشاركة في مواجهة نامونجو التنزانى بالكونفدرالية، ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. شريف إكرامى في حراسة المرمى، في الدفاع أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي، خط الوسط محمد فاروق - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد، خط الهجوم: جون أنطوى.