شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. مها عبد السلام أول لاعبة غطس تشارك فى ريو دى جانيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات، وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هو مها عبد السلام، لاعبة منتخب الغطس.

مها عبد السلام (مواليد 8 يونيو 1998) هي لاعبة غطس مصرية، مثّلت مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وحلت في المركز الرابع والعشرين في الدور التمهيدي من منافسات الغطس 10م منصّة.

استطاعت مها عبد السلام، لاعبة منتخب الغطس، أن تتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تتويجها بذهبية البطولة الأفريقية في منافسات 10 أمتار منصه ثابت سيدات، لتحجز ثالث مقعد للعبة فى الدورة الأولمبية.

بدأت ممارسة الغطس وهى فى العاشرة من عمرى، وبالتحديد عام 2008، وشاركت مع المنتخب عام 2010 كأول بطولة لها أى بعد عامين فقط من ممارسة اللعبة.

كما حققت 3 ذهبيات فى البطولة الأفريقية، وذهبيتين فى الجائزة الكبرى، كما أنها أول لاعبة مصرية وأفريقية تشارك فى ريو دى جانيرو 2016، وأولمبياد الشباب 2014، وفى بطولات البحر المتوسط تم تحقيق 4 ذهبيات وذهبية فى بطولة هولندا الدولية.