محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
بالمواعيد والقنوات.. أبرز مباريات الأحد الكروي المثيرة محلياً وأوروبياً
يشهد اليوم الأحد، عدد من المباريات الهامة سواء على صعيد الدوري المحلي، أو المسابقات الأوروبية المختلفة في أحد كروي مثير واستثئائي.
ويقدم الخليج 365 لزواره الكرام، بالمواعيد والقنوات الناقلة، أبرز مباريات اليوم الأحد.
الدوري المصري:
9.30: الزمالك وبيراميدز (أون تايم سبورتس 1).
9.30: إنبي ومصر للمقاصة (أون تايم سبورتس 2).
الدوري الإنجليزي:
3.00: نيوكاسل وأرسنال (بي إن سبورتس بيرميوم 1).
5.30: ليفربول ومانشستر يونايتد (بي إن سبورتس بيرميوم 1).
الدوري الإسباني:
9.00: فالنسيا وبرشلونة (بي إن سبورتس بريميوم 1).
الدوري الإيطالي:
3.00: ساسولو واتالانتا (بي إن سبورتس 7).
6.00: أودينيزي ويوفنتوس (بي إن سبورتس 3).
الدوري التركي:
7.30: جنتشلر بيرليجي وجالاتا سراي.