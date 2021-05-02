محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بالمواعيد والقنوات.. أبرز مباريات الأحد الكروي المثيرة محلياً وأوروبياً

يشهد اليوم الأحد، عدد من المباريات الهامة سواء على صعيد الدوري المحلي، أو المسابقات الأوروبية المختلفة في أحد كروي مثير واستثئائي.

ويقدم الخليج 365 لزواره الكرام، بالمواعيد والقنوات الناقلة، أبرز مباريات اليوم الأحد.

9.30: الزمالك وبيراميدز (أون تايم سبورتس 1).

9.30: إنبي ومصر للمقاصة (أون تايم سبورتس 2).

3.00: نيوكاسل وأرسنال (بي إن سبورتس بيرميوم 1).

5.30: ليفربول ومانشستر يونايتد (بي إن سبورتس بيرميوم 1).

9.00: فالنسيا وبرشلونة (بي إن سبورتس بريميوم 1).

3.00: ساسولو واتالانتا (بي إن سبورتس 7).

6.00: أودينيزي ويوفنتوس (بي إن سبورتس 3).

الدوري التركي:

7.30: جنتشلر بيرليجي وجالاتا سراي.