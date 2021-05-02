شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يسعى لتصحيح المسار أمام مصر المقاصة فى بتروسبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستضيف إنبى مصر المقاصة فى التاسعة والنصف مساءً باستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للمسابقة، فيما تعادل مصر المقاصة مع بيراميدز بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالدوري باللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة ثم فاز الفريق الفيومى على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 لبطولة كأس مصر ليخطف تذكرة التأهل لدور الثمانية للبطولة.

ويحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدف فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

وعكف حلمى طولان، المدير الفني لإنبى على معاجة أخطاء لاعبيه بعد الخسارة أمام الأهلى بثلاثية حيث عقد جلسة معهم شرح فيها الأخطاء الدفاعية التي وقعوا فيها مشددا على ضرورة تفاديها خلال الفترة المقبلة حتى لا تكلفهم نزيف المزيد من النقاط، لا سيما أن الفوز غاب عنهم فى آخر 5 مباريات بعد التعادل أمام طلائع الجيش والمصري والخسارة من أسوان والجونة والأهلى.

وطالب طولان لاعبيه بالتمركز وغلق المساحات أمام مهاجمى المقاصة ومنعه من دخول منطقة الجزاء كما منح المدير الفنى بعض التعليمات للاعبى خط الوسط فى الارتداد الدفاعى والعمل على منع أى هجمة خطرة على مرمى إنبي، وحرمان المنافس من الوصول إلى المرمى.

في المقابل يسعى محمد عبد العظيم عظيمة المدير الفني لمصر المقاصة لتحقيق أول فوز له مع الفريق الفيومى في الدوري بعدما تولى المسئولية خلفاً لإيهاب جلال الذى تولى تدريب الاسماعيلى حيث تعادل عظيمة في أول مباراتين مع سموحة والإنتاج الحربى قبل أن يحقق انتصاراً على سيراميكا ولكن في كأس مصر.