شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. متعب يتلاعب بدفاع الإنجليز ويسجل هدفا عالميا بمونديال الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن عماد متعب مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق من إحراز أحد أفضل أهداف كأس العالم للشباب على مدار تاريخ البطولة عام 2003 فى كأس العالم للشباب التى أقيمت في الإمارات، وكان متعب ضمن كتيبة المخضرم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني ومنتخب الشباب.

المنتخب الوطني حقق مفاجأة وقتها بالفوز علي منتخب انجلترا بهدف نظيف أحرزه عماد متعب بعدما راوغ أكثر من لاعب من مدافعى إنجلترا ليسجل الفراعنة أول فوز على منتخب إنجلترا فى تاريخ المواجهات الرسمية بينهما.

بدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامى الذى كان كابتن المنتخب وامامه محمد الزيات وامير عزمى مجاهد وكريم ذكرى وفى اليمين احمد فتحى وفى اليسار الراحل محمد عبد الوهاب وشارك فى خط الوسط حسنى عبد ربه واحمد سمير فرج واحمد سعيد وفى الهجوم عماد متعب ورضا متولى.

وسجل منتخب مصر هدف التقدم عبر متعب بالدقيقة 74 من عمر المباراة بعدما قدم منتخب مصر مباراة جيدة وسيطر على الكرة مقدما اداء هجومى راقى عبر متعب الذى هدد منتخب انجلترا اكثر من مرة وحسنى عبد ربه قيصر خط الوسط الذى حاول اكثر من مرة من خلال تصويباته المتنوعة بالاضافة الى احمد فرج.